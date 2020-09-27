В Швейцарии пройдет референдум об ограничении трудовой миграции из ЕС

Пять вопросов вынесены на общенациональный референдум, который пройдет в воскресенье в Швейцарии. Гражданам страны предложено высказать мнение о законодательной инициативе, направленной на ограничение притока рабочей силы из стран Евросоюза, о выделении кредита на приобретение новых боевых самолетов, о новом законе об охоте, а также одобрить или отклонить законы о введении двухнедельного отпуска для отцов при рождении ребенка и о налоговых льготах для семей с детьми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Право участвовать в референдуме имеют 5,4 млн граждан в возрасте 18 лет и старше. Многие из них уже воспользовались предусмотренной законодательством возможностью проголосовать по почте.

Центральное место на референдуме, судя по количеству политических дебатов и публикаций в прессе, занимает вопрос о денонсации соглашения с ЕС о свободном перемещении рабочей силы. Оно было заключено в 1999 году в пакете с другими договорами, имеющими ключевое значение для отношений Швейцарии с ее главным торговым партнером - Евросоюзом.

За вынесение на голосование законодательной инициативы "За соразмерную иммиграцию" выступила правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), располагающая самой большой электоральной базой в стране. Цель состоит в том, чтобы вернуть Швейцарии, весьма привлекательной для иммигрантов из ЕС ввиду ее высоких зарплат и низкой безработицы, право самостоятельно регулировать трудовую миграцию и уменьшить давление иностранной рабочей силы на рынок труда и заработной платы, ослабить нагрузку на систему социального обеспечения. Предусмотрено внесение в конституцию поправки, запрещающей заключение с Брюсселем соглашений о свободном расселении в Швейцарии граждан стран Евросоюза.

Против этой инициативы решительно выступило правительство, большинство депутатов парламента и все остальные крупные партии. Они считают, что отказ от соглашения с ЕС о свободном перемещении рабочей силы приведет к срыву остальных пакетных документов. Это чревато введением в Евросоюзе барьеров для швейцарского экспорта и, как следствие, огромными потерями для экономики.