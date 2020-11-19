Лидеры стран ЕС потребуют ЕК опубликовать план на случай срыва сделки по Brexit

Лидеры государств - членов Евросоюза намерены в четверг потребовать от Еврокомиссии опубликовать план действий в случае отказа от торговой сделки между ЕС и Великобританией после Brexit. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Теперь мы должны придумать, [какими будут] чрезвычайные меры [в случае срыва торговой сделки]. Приближается 1 января 2021 года (дата окончания переходного периода после Brexit), нам нужна подстраховка. <...> Я знаю, что государства - члены [ЕС] попросят обнародовать чрезвычайные меры", - приводит газета слова дипломата.

Он также подчеркнул, что требование к ЕК является в первую очередь политическим сигналом. По данным The Times, соглашение между Лондоном и Брюсселем может быть заключено уже в понедельник. "Однако пришло время подготовить людей и бизнес на случай, если мы не сумеем заключить сделку вовремя", - отметил дипломат.

Газета не уточняет, главы каких именно европейских держав планируют выступить с данным требованием. При этом сообщается, что обеспокоенность отсутствием плана действий в случае срыва сделки испытывают, в частности, правительства Нидерландов, Франции и Бельгии.