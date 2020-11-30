Джонсон надеется, что в декабре в Британии зарегистрируют две вакцины от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что регулирующие органы королевства в ближайшие недели дадут разрешение на применение двух вакцин от коронавируса нового типа. Об этом глава правительства заявил телеканалу Sky News, посещая медицинскую лабораторию в Уэльсе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Джонсон уточнил, что речь идет о разработке американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также вакцине, созданной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской AstraZeneca.

"Пока что ни одна вакцина не была одобрена для применения Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Однако мы, конечно, надеемся, что и вакцина Pfizer и BioNTech, и вакцина Оксфорда и AstraZeneca получат необходимые разрешения в ближайшие дни и недели", - сказал Джонсон. По словам премьера, в британском кабмине рассчитывают на то, что это произойдет до Рождества, которое протестанты и католики отмечают 25 декабря.