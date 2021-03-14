Итальянский регулятор не нашел причин считать AstraZeneca опасной
Надежных данных о том, что вакцина против COVID-19 от AstraZeneca представляет опасность для здоровья, пока нет, заявил в глава Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу, которого цитирует итальянское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Со своей стороны, власти итальянской области Пьемонт в воскресенье приостановили применение одной из партий этой вакцины. Такое решение региональные власти приняли после смерти человека вскоре после вакцинации.
Ранее власти Италии тоже остановили применение в стране вакцины из одной из партий после того, как скончался 43-летний военный на Сицилии. В настоящее время эксперты устанавливают, могла ли его кончина быть спровоцирована прививкой.
Лента новостей
Британский журналист поделился впечатлениями об Азербайджане в статье, опубликованной в The Telegraph
National Geographic на своей странице в Instagram опубликовало фотографию Худаферинского моста (ФОТО)
Состоялся показ первого фильма из цикла «Формула власти. СНГ 30 лет» — проект Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Неулыбчивый Гасан Мамедов, или Какие мистические и трагические события остались за кадром в фильме "Проданный смех" (ВИДЕО,ФОТО)