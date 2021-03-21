Число задержанных на протестах против коронавирусных ограничений в Лондоне возросло до 33

По меньшей мере 33 человека были задержаны в британской столице за участие в протестах против действующих в стране строгих коронавирусных ограничений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС,сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее канал информировал о 13 задержанных. Всего в марше противников ограничительных мер, который стартовал от Гайд-парка и завершился на правительственной улице Уайтхолл, приняли участие несколько тысяч человек.