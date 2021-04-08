Германия за день впервые привила от коронавируса более 650 тыс. жителей
Свыше 650 тыс. жителей Германии за день были привиты от коронавируса, что стало рекордным показателем за все время кампании вакцинации. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, в среду, 7 апреля, за день в ФРГ было введено рекордное количество доз вакцины от коронавируса - 656 357. Предыдущий рекорд составлял менее 400 000 прививок за один день.
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