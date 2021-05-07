Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V", поступившего в Словакию
Специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила 1 марта в Словакию. Об этом сообщил в пятницу телеканал TA-3, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Результаты исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", проведенные в Венгрии, в порядке", - сказал глава Минздрава Словакии Владимира Ленгварский .
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