Чехия выступила против идеи ЕС отказаться от выпуска автомобилей на традиционном топливе

Чешские власти критически относятся к идее руководящих органов Евросоюза о запрете выпуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом заявил в воскресенье в видеообращении к согражданам в Twitter премьер-министр страны Андрей Бабиш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы серьезно относимся к изменению климата, но не хотим [вводить] экологические налоги и не хотим также прекращения [выпуска] всех автомобилей [с бензиновыми и дизельными двигателями], как это замышляет Брюссель, чтобы мы все имели только электромобили. Это не является хорошей идеей", - сказал Бабиш.

В июле Еврокомиссия предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, который включает идею запрета с 2035 года выпуска в странах Евросоюза автомобилей на традиционном топливе, если их углеродные выбросы будут отличаться от нулевых.