Главы МИД ЕС обсудят условия размораживания экономической помощи Афганистану 2-3 сентября
Министры иностранных дел Евросоюза обсудят возможные условия для размораживания европейской экономической помощи Афганистану на неформальной встрече в Словении 2-3 сентября. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Пока есть взаимопонимание институтов ЕС, что наша программа развития для Афганистана останется заморожена, пока все условия, включая соблюдение в стране прав человека, не будут выполнены. Эти условия будут, в частности, обсуждаться на встрече глав МИД ЕС в Словении", - заявил он.
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