ЕС внес всю территорию Хорватии в красный список распространения коронавируса

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний внес всю территорию Хорватии в список регионов и стран с красным уровнем распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в четверг Радио и телевидение Хорватии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, главной причиной такого решения является резкое увеличение случаев инфицирования коронавирусом во всех регионах республики. За одну неделю данный показатель вырос на 50-55%.

Шкала оценки уровня распространения коронавируса Европейского центра профилактики и контроля заболеваний поделена на зеленый, оранжевый, красный и бордовый уровни. В первую категорию попадают государства с заболеваемостью ниже 50 случаев на 100 тыс. жителей (4%) в течение двух недель, во вторую - с заболеваемостью выше 4%, в третью - при регистрации от 75 до 200 случаев на 100 тыс. человек за две недели.

По данным национального штаба гражданской защиты, в Хорватии вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошло 51,79% взрослого населения (43,13% всех граждан страны).

Первый случай заражения в республике был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано почти 381 тыс. заболевших, более 367 тыс. инфицированных выздоровели, 8 405 жителей в результате осложнений умерли.