Газохранилища Германии заполнены на 64%

Германия не испытывает "дефицита снабжения" газом, спрос на энергоносители "полностью удовлетворяется". Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Газохранилища заполнены в настоящий момент на 64,6%, это ниже, чем год назад, аналогичная заполняемость была в районе 2015 года", - сказала она. По ее словам, нынешний показатель выше, чем в среднем по ЕС.

Барон повторила сделанные в среду заявления о том, что российская сторона полностью выполняет контрактные обязательства. "Разумеется, мы следим за ситуацией на газовом рынке", - добавила Барон. Отвечая на вопрос, ведет ли ФРГ какие-то переговоры об увеличении объемов закупок газа, она сказала: "Закупки газа осуществляет рынок, федеральное правительство в этом не участвует и не имеет контрактов".

Представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе со своей стороны сказала, что германский МИД "поддерживает с российской стороной контакт по всем темам", в том числе и по вопросу энергетики.