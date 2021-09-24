Газохранилища Германии заполнены на 64%

Европа 24 сентября 2021 15:43 (UTC+04:00)
Газохранилища Германии заполнены на 64%

Германия не испытывает "дефицита снабжения" газом, спрос на энергоносители "полностью удовлетворяется". Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Газохранилища заполнены в настоящий момент на 64,6%, это ниже, чем год назад, аналогичная заполняемость была в районе 2015 года", - сказала она. По ее словам, нынешний показатель выше, чем в среднем по ЕС.

Барон повторила сделанные в среду заявления о том, что российская сторона полностью выполняет контрактные обязательства. "Разумеется, мы следим за ситуацией на газовом рынке", - добавила Барон. Отвечая на вопрос, ведет ли ФРГ какие-то переговоры об увеличении объемов закупок газа, она сказала: "Закупки газа осуществляет рынок, федеральное правительство в этом не участвует и не имеет контрактов".

Представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе со своей стороны сказала, что германский МИД "поддерживает с российской стороной контакт по всем темам", в том числе и по вопросу энергетики.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Испания рекомендовала воздержаться от полетов на Канарские острова из-за вулкана
Испания рекомендовала воздержаться от полетов на Канарские острова из-за вулкана
Индия планирует открыть страну для иностранных туристов
Индия планирует открыть страну для иностранных туристов
Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября
Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов на 15 октября
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни Общество 16:24
Эксперты ОИС осуществляют в Агдаме миссию по расследованию преступлений Армении, совершенных в период оккупации (ФОТО) Политика 16:17
IFC помогает Нацбанку Грузии внести поправки в Кодекс корпоративного управления Бизнес 16:14
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новопостроенной школе №88 в бакинском поселке Бина (ФОТО) Политика 16:09
ЕС запускает новый этап II проекта управления EU4Energy в Грузии Энергетика 16:08
Искусство ковра – эволюция смыслов в Баку (ФОТО) Культура 16:04
После публикации в АМИ Trend винодельческие маршруты Азербайджана включили в международный атлас главных винодельческих регионов мира Экономика 16:01
Азербайджанские предприниматели приняли участие в бизнес-форуме в Будапеште Экономика 15:57
В Имишлинском районе утилизировали непригодное к употреблению мясо крупного рогатого скота Общество 15:52
Газохранилища Германии заполнены на 64% Европа 15:43
Азербайджанская музыка звучит посреди Венецианской лагуны (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:42
Минкультуры Азербайджана об установке и демонтаже памятников в общественных местах Общество 15:41
Названо количество иностранных акционеров в АО Узбекистана Бизнес 15:36
Как азербайджанцы приютили немцев – в старинном кинотеатре Канады (ФОТО) Культура 15:32
Грузия сократила экспорт в страны ЕС Бизнес 15:24
Назван основной импортер электроэнергии из Азербайджана Энергетика 15:20
Bakcell и «ASAN Məktub» поздравили детей по случаю нового учебного года (ФОТО) ИКТ 15:19
Международные эксперты направят соответствующим организациям отчет о вандализме армян на освобожденных территориях Азербайджана Политика 15:18
Пакистанские компании приступили к автомобильным грузоперевозкам в Азербайджан Транспорт 15:16
Президент Туркменистана призвал к взвешенности в оценке ситуации в Афганистане Туркменистан 15:08
Баланс проездных BakıKart теперь можно пополнить онлайн (ВИДЕО) Транспорт 15:07
Туркменский госконцерн приобретет электротехническое оборудование Тендеры 15:04
В Азербайджане температура воздуха в сентябре этого года превышает норму - Служба гидрометеорологии Общество 15:02
Шамахинские вина экспортируются в ряд стран Экономика 14:58
Религиозные памятники в Агдаме варварски разрушались на протяжении почти 30 лет - глава комиссии ОИС Политика 14:40
Список одобренных ВОЗ лекарств от COVID-19 пополнили два моноклональных антитела Европа 14:31
Россия организует очередной вывозной рейс из Туркменистана Транспорт 14:29
Синоптики предупредили о нестабильной погоде в Азербайджане Общество 14:26
На одной из станций метро Баку открылась фотовыставка, посвященная Карабаху Общество 14:22
Составлен первый электронный словарь языка жестов в Азербайджане (ФОТО) Общество 14:09
Оборот по платежным картам в Азербайджане за год вырос на более чем 20% Финансы 14:07
"Спутник Лайт" одобрили в Египте Россия 14:03
Узбекнефтегаз получил приток газа из скважины на месторождении Алан Энергетика 13:46
Президент Ильхам Алиев рассказал, когда шушинцы вернутся в родной город Политика 13:45
У абитуриентов в Азербайджане вырос интерес к технологическим специальностям Общество 13:44
Количество платежных карт в Азербайджане за год значительно возросло Финансы 13:40
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации Политика 13:39
ТЭС Азербайджана увеличили выработку электроэнергии Энергетика 13:34
Президент Ильхам Алиев: В Зангилан первые переселенцы вселятся в следующем году, может даже к концу этого года Политика 13:32
Завтра утром в Баку и на Абшероне местами будет дождливо Общество 13:31
Президент Ильхам Алиев: Мы до конца года полностью уже обеспечим энергией все освобожденные территории Политика 13:26
Азербайджанские танцы и музыка вызвали овации на фестивалях в России (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:26
Президент Ильхам Алиев: Парк военных трофеев - это, в первую очередь, демонстрация нашей Победы Политика 13:23
Туркменская госкорпорация объявила тендер на закупку труб и металлопродукций Тендеры 13:18
Президент Ильхам Алиев: Если бы Армения приняла тогда предложенный мною план, то поражение не было бы для них столь унизительным Политика 13:18
ТУРКМЕНИСТАН – АЗЕРБАЙДЖАН: плодотворное сотрудничество за годы независимости Политика 13:12
Президент Ильхам Алиев: Во время войны все увидели, кто подло атакует спящие города Политика 13:08
Президент Ильхам Алиев: Каждодневная тренировка сил специального назначения была под регулярным моим контролем Политика 13:05
Делегация Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС находится в Агдаме (ФОТО) Политика 13:00
Президент Ильхам Алиев: Многие из трофейных танков мы взяли даже не в бою, они были просто брошены армянами Политика 12:57
В России зарегистрировали 828 смертей из-за коронавируса за сутки Россия 12:56
Фехтование, жонглирование и сценический бой - чему научил российский актер в Баку (ФОТО) Культура 12:55
Президент Ильхам Алиев: Мы начали закупку беспилотных летательных аппаратов достаточно давно, уже более 10 лет Политика 12:52
Президент Ильхам Алиев: Подконтрольные армянскому лобби средства массовой информации извращали суть конфликта Политика 12:49
Президент Ильхам Алиев о Гадрутской операции: Для них это было неожиданно Политика 12:46
Стоимость азербайджанской нефти превысила $78 за баррель Энергетика 12:44
Азербайджан временно ограничил ввоз продукции животного происхождения из британского округа Экономика 12:44
Президент Ильхам Алиев: Любой государственный деятель должен оставлять свои эмоции вне его каждодневных обязанностей Политика 12:41
Азербайджанский врач назвала специфический симптом нового штамма коронавируса Общество 12:39
Вышли в свет спецвыпуски журналов за рубежом, посвященные 30-летию независимости Туркменистана Туркменистан 12:38
Президент Ильхам Алиев: Все 44 дня мы шли только вперед Политика 12:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл детали контрнаступательной операции «Железный кулак» Политика 12:33
Президент Ильхам Алиев дал интервью авторитетному российскому журналу "Национальная оборона" (ФОТО) Политика 12:24
MasterCard и ЦБ Азербайджана подписали соглашение о пятилетнем партнерстве Экономика 12:24
В четырех округах Техаса проверят результаты ноябрьских выборов в США 2020 года США 12:18
Коронавирус в Израиле: Около 65 тысяч зараженных, более 1% в тяжелом состоянии Израиль 12:14
В Грузии выявили 1 698 новых случаев заражения коронавирусом Грузия 12:10
Президент Ильхам Алиев принял министра нефти Ирака (ВИДЕО) Политика 12:08
В Узбекистане увеличился объем оказанных услуг Бизнес 12:07
Продолжается строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (ФОТО) Общество 12:05
Туркменистан предложил ООН ряд инициатив по борьбе с пандемией COVID-19 Туркменистан 11:59
Казахстанская компания привлечет услуги по строительству газопровода Тендеры 11:49
С начала года объем господдержки частного сектора Азербайджана превысил 48 млн манатов - Микаил Джаббаров Экономика 11:46
В Азербайджане ведутся работы по эффективному использованию аграрного потенциала освобожденных территорий - министр Экономика 11:42
Азербайджану очень нужны специалисты по цифровой трансформации – министр Экономика 11:37
В учебных заведениях Азербайджана пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти Общество 11:22
Все районы Азербайджана до 2024 года будут обеспечены интернетом - министр ИКТ 11:20
До конца года планируется организовать бизнес-миссии в Азербайджан из регионов России - торгпред Экономика 11:14
Переименован один из институтов АН Азербайджана Общество 11:04
Освобожденное село Этйемезли Агдамского района (ВИДЕО) Политика 11:00
Зангезурский коридор пополнит перечень существующих торговых и транспортных маршрутов – Джейхун Байрамов (ВИДЕО) Политика 10:59
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 23 сентября Узбекистан 10:56
Энергия хаоса в Баку… Какие секреты хранят картины Рамины Саадатхан (ФОТО) Культура 10:55
В Грузии продолжает расти стоимость строительства Строительство 10:45
Самый юный изобретатель, представляющий Азербайджан на фестивале “Технофест” Экономика 10:34
Назван планируемый срок выхода турецкой платежной системы на рынок Азербайджана Экономика 10:32
Таджикистан принимает постоянные совместные меры со своими партнерами для обеспечения всеобъемлющего прочного мира и стабильности - Эмомали Рахмон Таджикистан 10:29
Парламент Казахстана рассмотрит ряд законопроектов по Каспийскому морю Политика 10:28
Глава Минздрава Кыргызстана прогнозирует подъем заболеваемости COVID-19 в конце ноября-декабря Кыргызстан 10:23
Минздрав Израиля зарегистрировал вакцину AstraZeneca Израиль 10:00
Ученые Тюркского мира в UNEC Общество 09:54
Обнародован прогресс по строительству шинного завода «Татнефти» в Казахстане Бизнес 09:50
UZCARD Узбекистана заключил соглашения с двумя российскими компаниями Финансы 09:33
Жемчужины азербайджанской оперы – от "Кероглу" до "Вагифа" (ФОТО) Культура 09:25
В Баку пройдет очередная масштабная дезинфекция Общество 09:25
Цены на Brent достигли максимума за три года Энергетика 09:22
Глава МИД Азербайджана встретился с иранским коллегой Политика 09:03
Рынок акций США завершил торги уверенным ростом 2-й день подряд США 08:54
РЭЦ готов финансировать любые неэнергетические поставки в Азербайджан (Эксклюзив) Экономика 08:32
Южная Корея намерена стимулировать НПО для работы с КНДР Другие страны 08:24
Все новости