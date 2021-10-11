В Британии опасаются серьезного ослабления армии
Британские военные полагают, что "оптимизация" вооруженных сил может привести к тому, что армия Великобритании превратится в силы обороны, как это практикуется в Финляндии или Ботсване. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ren.tv, сообщает Daily Express.
Bоеннослужащие страны озабочены запланированным сокращением. Они полагают, что Великобритания не сможет размещать силы в других регионах и конкурировать с армиями первого дивизиона, если число пехоты и других подразделений сократится ниже определенной планки.
Несмотря на то, что минобороны планирует увеличить бюджет на 24 млрд фунтов стерлингов, приоритет будет отдаваться кибероружию и работе с беспилотниками. Число обычных военных сократится с 81,8 до 72,5 тысячи человек.
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