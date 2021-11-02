Франция освободила британский траулер, задержанный вблизи порта Гавр

Европа 2 ноября 2021 12:34 (UTC+04:00)
Франция освободила британский траулер, задержанный вблизи порта Гавр

Власти Франции освободили британское рыболовецкое судно Cornelis Gertjan, задержанное ранее во французских территориальных водах. Об этом сообщил во вторник телеканалу Sky News министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства Джордж Юстис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, французы решили "отказаться от своих угроз".

Ранее французский министр по делам моря Анник Жирарден проинформировала, что в среду морская жандармерия при осуществлении стандартных проверок в Ла-Манше составила протоколы о нарушениях в отношении двух британских траулеров. По ее словам, экипаж первого судна получил предупреждение, так как не подчинился требованиям жандармов, которые намеревались подняться на его борт с целью осмотра. Второе было направлено в порт Гавра и передано правоохранительным органам, так как у него не имелось разрешения на лов рыбы.

Спор Великобритании и Франции о лицензиях для рыболовов значительно обострился в последние дни. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на осуществление лова в водах вокруг острова Джерси, чем они требовали. Французская сторона заявила о готовности со 2 ноября ввести санкции в отношении Лондона, если "британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена".

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