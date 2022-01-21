Нацсовет Австрии проголосовал за обязательную вакцинацию от COVID-19

Австрийский Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии) в четверг большинством голосов одобрил обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал Orf.

Теперь согласовать законопроект должен бундесрат (представительство федеральных земель страны).

Вакцинация станет обязательной с февраля для всех граждан старше 18 лет, исключение сделано для беременных, для тех, кому противопоказана прививка по состоянию здоровья, и для тех, кто переболел коронавирусом менее полугода назад.

Остальным гражданам при отказе прививаться с февраля грозят денежные штрафы.