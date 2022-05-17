Глава Минфина ФРГ заявил, что открыт для идеи ареста активов ЦБ РФ за рубежом

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил во вторник в интервью газете El Mundo, что "политически открыт" для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России. Отвечая на вопрос, поддерживает ли он инициативу ареста российских активов для того, чтобы профинансировать восстановление Украины, Линднер сказал: "Я политически открыт для идеи ареста активов российского Центрального банка за рубежом".

"Мы уже обсуждаем это в [рамках] G7 и ЕС, предложения на столе, - уточнил он. - Когда дело доходит до активов частного сектора, нам придется учесть, что возможно с точки зрения закона. Мы должны уважать верховенство права, даже если речь идет о российских олигархах".

14 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что передать замороженные в Германии российские активы Украине, как того требует Киев, непросто. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал страны G7, включая ФРГ, принять законы, которые бы позволили конфисковать российские активы и передать их Киеву для восстановления страны.