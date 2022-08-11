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"Реал" победил "Айнтрахт" и в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

Европа Материалы 11 августа 2022 00:58 (UTC +04:00)
"Реал" победил "Айнтрахт" и в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

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Испанский футбольный клуб "Реал" со счетом 2:0 обыграл германский "Айнтрахт" в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в среду на Олимпийском стадионе в Хельсинки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Давид Алаба (37-я минута) и Карим Бензема (65).

"Реал" стал обладателем Суперкубка УЕФА в пятый раз. Ранее испанский клуб выигрывал трофей в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах. По числу побед в Суперкубке УЕФА "Реал" делит первое место с испанской "Барселоной" и итальянским "Миланом".

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