Министр энергетики Молдовы не видит оснований для снижения тарифов на газ в стране

Молдавские потребители не могут воспользоваться снижением цены на импортируемый газ из-за финансовых трудностей газораспределительной компании "Молдовагаз", которая должна компенсировать потери заниженных тарифов в 2022 году. Об этом сообщил во вторник министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью телеканалу N4, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Молдовагаз" еще не компенсировала тарифный разрыв с прошлого года. Как можно снижать тарифы", - сказал Парликов. Он объяснил, что в теплый период цены на газ падают. При этом снижается и потребление, что замедляет процесс аккумулирования финансовых средств "Молдовагазом".

Министр предположил, что тарифы не снизят до конца 2023 года. "Я бы не рисковал снижать тариф, чтобы осенью опять поднимать его перед отопительным сезоном", - отметил Парликов.