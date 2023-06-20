Парламент Великобритании поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи

БАКУ /Trend/ - Доклад дисциплинарного комитета британского парламента, который рекомендовал наложить строгое дисциплинарное взыскание на бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение Палаты общин.

Как передает Trend, 354 депутата поддержали выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи, 7 парламентариев высказались против.

В результате этого, в качестве дисциплинарного взыскания, Джонсон будет лишен права посещать здание парламента без предварительного согласования на правах бывшего депутата.