ЦИК Израиля утвердил результаты повторных парламентских выборов

Израиль 10 марта 2020 21:34 (UTC+04:00)
ЦИК Израиля утвердил результаты повторных парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия при Кнессете (парламенте Израиля) утвердила во вторник окончательные результаты подсчета голосов состоявшихся 2 марта повторных парламентских выборов в Израиле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Times of Israel.

Наибольшее количество голосов на выборах было подано за партию "Ликуд" и.о. премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в результате чего она получает 36 из 120 кресел в однопалатном парламенте 23-го созыва. На втором месте - центристский блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, которому отходят 33 парламентских мандата.

Поддерживающие Нетаньяху ультрарелигиозные партии ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" получают девять и семь кресел соответственно, блок правых партий "Ямина" - шесть. Всего партия и.о. премьера с союзниками по итогам выборов получает контроль над 58 креслами в 120-местном Кнессете, а для формирования устойчивой коалиции необходим 61 депутатский мандат, отмечает газета.

Партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) бывшего министра обороны Авигдора Либермана достаются семь парламентских кресел, союзу левых партий "Авода-Гешер" - семь, арабскому "Объединенному списку" - 15. Это дает шанс на попытку формирования правительства главному оппоненту Нетаньяху - бывшему главе Генштаба Ганцу в случае, если ему удастся добиться присоединения НДИ и внекоалиционной поддержки со стороны арабского "Объединенного списка", депутаты которого при такой конфигурации не будут входить в кабинет, но будут голосовать за Ганца.

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