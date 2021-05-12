Более 240 палестинцев ранены в стычках с израильской полицией на Западном берегу

По меньшей мере 245 палестинцев получили ранения в стычках с израильской пограничной полицией на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила палестинская газета Alquds.

Сообщается, что израильские силовики применяют, в частности, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По информации издания, самые ожесточенные столкновения между израильскими сотрудниками правопорядка и палестинцами продолжаются в районе контрольно-пропускных пунктов близ городов Иерихон, Эль-Халиль и Дженин. Израильские силовики задерживают наиболее активных арабов, преимущественно молодых людей, подчеркивает Alquds.