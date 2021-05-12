Более 240 палестинцев ранены в стычках с израильской полицией на Западном берегу
По меньшей мере 245 палестинцев получили ранения в стычках с израильской пограничной полицией на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила палестинская газета Alquds.
Сообщается, что израильские силовики применяют, в частности, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
По информации издания, самые ожесточенные столкновения между израильскими сотрудниками правопорядка и палестинцами продолжаются в районе контрольно-пропускных пунктов близ городов Иерихон, Эль-Халиль и Дженин. Израильские силовики задерживают наиболее активных арабов, преимущественно молодых людей, подчеркивает Alquds.
Комиссия по расследованию военных преступлений в Карабахе даст политико-правовую оценку армянской агрессии
Лента новостей
Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Республики Татарстан
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является уникальным пространством, где существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество
Международный фестиваль "Звучит Москва" – Азербайджанский хормейстер вместе с зарубежными коллегами выбрал лучшие вокальные коллективы
Министр обороны Азербайджана посетил подразделения, дислоцирующиеся на освобожденных территориях (ФОТО)
Воспитанники Айбениз Гашимовой признаны лучшими в American Edition - организаторы из США, Великобритании, Италии (ФОТО)
Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран – Сергей Лавров
Очередная жертва минного террора: не отправляйтесь на эти территории без разрешения – репортаж Trend TV