Число жертв обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа возросло до 65

По меньшей мере 65 человек, включая 16 несовершеннолетних лиц, погибли, еще 365 получили ранения в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, продолжающихся с вечера 10 мая. Об этом сообщил в среду Минздрав прибрежного анклава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"65 человек погибли, среди которых 16 несовершеннолетних и пять женщин, еще 365 получили ранения различной степени тяжести вследствие израильских обстрелов", - приводит газета Al-Quds заявление ведомства.

С понедельника израильская армия и радикальные палестинские группировки в секторе Газа обмениваются ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.