Нетаньяху заявил, что Израиль пытается положить конец боевым действиям в Газе
Израиль предпринимает попытки положить конец боевым действиям в секторе Газа. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Израиль пытается достичь состояния сдерживания [контролирующей Газу палестинской группировки] ХАМАС и тем самым положить конец боевым действиям", - приводит слова премьера газета Times of Israel.
Вместе с тем, по словам Нетаньяху, его страна не исключает и "другие варианты" развития событий.
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