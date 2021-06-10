Рекордный израильский IPO на Уолл-Стрит: Инвесторы оценили Monday в 6,8 млрд долларов

Израильская стартап-компания Monday провела в среду, 9 июня, первичную эмиссию своих акций на нью-йоркской бирже высоких технологий NASDAQ, мобилизовав 570 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

3,7 миллиона акций компании были реализованы по 155 долларов за акцию, существенно выше ориентировочной цены в 125-140 долларов.

Рыночная стоимость компании, исходя из этих показателей, составила 6,8 миллиарда долларов, что делает эмиссию рекордной для израильских компаний на Уолл-Стрит.

Компания, разработавшая платформу по управлению проектами на уровне групп, отделов и корпораций, была создана в 2012 году Рои Маном и Эраном Зинманом. 13,5% акций компании, принадлежащие Ману, стоят после эмиссии 923 миллиона долларов. Капитал Зинмана (5,2%) оценивается в 305 миллионов долларов.

Крупнейшим акционером является американский фонд Insite (38%).