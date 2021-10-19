Коронавирус в Израиле: Около 17,5 тысяч зараженных, 360 в тяжелом состоянии

Утром во вторник, 19 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Продолжается спад четвертой волны эпидемии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1318478 зараженных (+1644 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 19 и 18 октября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 1483 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 17512 человек (-291 за сутки).

8010 (+11 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1292956 человек выздоровели (+1924 за сутки).

За последние сутки проведены 110569 тестов. В 1,42% случаев выявлялся коронавирус.

488 заболевших в больницах (-31 за сутки), 54 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 360 (-12 за сутки; примерно 2,1% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 186 (+2) из них в критическом состоянии, 161 (-1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,78.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 56% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 90/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 16/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 3/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 116, привитых давно (более полугода) – 17, полностью привитых – 45. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.