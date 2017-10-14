Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 40 человек (ОБНОВЛЕНО)

14 октября 2017 19:43 (UTC+04:00)

19:43 (GMT+4) Число погибших в результате взрыва в Могадишо увеличилось до 40, еще несколько человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранителей сообщало о 20 погибших и 15 пострадавших после того, как в субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц города.

19:04 (GMT+4) По меньшей мере 20 человек погибли, еще не менее 15 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в столице Сомали Могадишо в субботу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, на одной из оживленных улиц в районе Ходан взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. После этого в районе взрыва были слышны выстрелы.

Представитель полиции Мохамед Хуссейн сообщил, что силы безопасности следили за грузовиком, который вызвал подозрения. Он также отметил, что целью взрыва мог быть отель.

Первоначально агентство сообщило о шести погибших.

Azernews Newspaper
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