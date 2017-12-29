В Венесуэле прокомментировали высылку своих дипломатов из Бразилии и Канады

29 декабря 2017 05:46 (UTC+04:00)

Правительство Венесуэлы увидело в факте объявления персонами нон грата своих высших дипломатов в Бразилии и Канаде признание полномочий Национального учредительного собрания, передает РИА Новости.

Ранее Бразилия объявила персоной нон грата поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа, а МИД Канады - посла Венесуэлы и поверенного в делах страны в Канаде. Эти шаги стали ответом на действия Каракаса, который решением учредительного собрания объявил персонами нон грата посла Бразилии в Венесуэле и поверенного в делах Канады. Глава собрания Делси Родригес заявила, что канадский дипломат постоянно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы, а бразильский посол пострадал из-за истории с импичментом президента Дилмы Роуссефф.

"Правительство Венесуэлы считает хорошим знаком четкое исполнение решения (о дипломатах) со стороны правительств Бразилии и Канады, которые, в конце концов, подают сигналы признания уважения к венесуэльским институтам и, в частности, к полномочному характеру действий суверенного Национального учредительного собрания", - говорится в заявлении венесуэльского правительства.

Учредительное собрание было созвано по инициативе президента Николаса Мадуро для внесения изменений в конституцию страны. Оно получило все полномочия законодательной власти вместо фактически отстраненной от влияния на жизнь страны оппозиционной Национальной ассамблеи. Ни оппозиция Венесуэлы, ни большинство стран мира не признали полномочия собрания, так как, по их мнению, оно было созвано с нарушением процедуры без объявления соответствующего референдума.

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