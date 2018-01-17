Команды Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия ОИ-2018 пройдут вместе

17 января 2018 18:15 (UTC+04:00)

Сеул и Пхеньян в среду согласились на то, чтобы делегации Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане прошли вместе, под флагом "объединенной Кореи", сообщает Интерфакс со ссылкой на южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Кроме того, стороны договорились выставить на Олимпиаде объединенную женскую команду по хоккею.

По данным Уай-Ти-Эн, КНДР собирается отправить на Олимпийские игры команду поддержки в составе 230 человек, а также 30 мастеров боевого искусства тхэквондо. При этом северокорейская делегация должна будет прибыть на место проведения соревнований наземным путем.

Уай-Ти-Эн также сообщает, что перед началом Олимпиады стороны проведут культурные мероприятия на горе Кымгансан в Северной Корее и совместные лыжные тренировки на курорте Масикрён на северокорейской территории.

Представители Пхеньяна и Сеула ранее в среду провели рабочие переговоры по участию спортсменов из Северной Кореи в Олимпийских играх.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
КНДР готова направить на Олимпиаду в Пхёнчхане 230 болельщиков
Другие страны 10:31
В атаке на биржи криптовалют в Южной Корее увидели "северокорейский след"
Другие страны 09:40
Южная Корея готова "как можно быстрее" начать переговоры с КНДР
Другие страны 16 января 22:37
США отвергли план "двойной заморозки" по КНДР
США 16 января 21:40
Cборные Южной Кореи и КНДР могут пройти на открытии Олимпиады под общим флагом
Другие страны 16 января 10:30
Трамп и Си Цзиньпин обсудили проблему КНДР
США 16 января 09:55
Сергей Лавров: Последствия военного решения проблемы КНДР будут катастрофическими
Россия 15 января 12:31
КНДР предложила Южной Корее провести переговоры 15 января
Другие страны 13 января 09:34
Япония направляет свои корабли следить за соблюдением санкций против КНДР
Другие страны 13 января 05:53
США и еще 16 стран будут перехватывать суда, нарушающие эмбарго против КНДР
В мире 12 января 19:36
Биткоин дорожает после опровержения запрета криптовалют в Южной Корее
Бизнес 12 января 11:47
Правительство Южной Кореи пересмотрит план о запрете торговли криптовалютами
Другие страны 12 января 10:24
В Корее готовят закон о запрете торговли криптовалютой
Другие страны 11 января 10:37
Трамп одобрил переговоры между Южной Кореей и КНДР
США 11 января 05:33
Трамп заявил, что США открыты для переговоров с КНДР
США 10 января 19:55
Сеул ожидает, что Пхеньян пошлет на Олимпиаду делегацию из 500 человек
Другие страны 10 января 16:20
КНДР и Южная Корея протестировали восстановленную линию связи между военными двух стран
Другие страны 10 января 10:38
Президент Южной Кореи заявил о готовности к встрече с Ким Чен Ыном
В мире 10 января 07:02