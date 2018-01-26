Министр спорта Канады ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах

26 января 2018 04:21 (UTC+04:00)

Министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кент Хейр, которого группа женщин обвинила в сексуальных домогательствах, покинул свой пост. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC, передает ТАСС.

По его данным, такое решение чиновник принял после разговора с премьер-министром страны Джастином Трюдо. "Домогательства любого рода неприемлемы, и канадцы имеют право жить и работать без притеснений", - цитирует телеканал премьера, который находится в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Трюдо добавил, что "важно поддерживать женщин, которые выступают с такими утверждениями, и это то, что наше правительство будет делать".

Телеканал сообщил, что ранее представительница группы неких женщин через одну из социальных сетей обвинила министра в том, что, будучи еще членом законодательного собрания провинции Альберта в 2008-2015 годах, он вербально домогался женщин, заставляя их чувствовать себя "небезопасно" в его обществе. По факту обвинений начато расследование.

Хейр был назначен министром спорта в августе 2017 года. До этого в правительстве Трюдо с 2015 года он возглавлял министерство по делам ветеранов. Временно исполнять обязанности Хейра назначена министр по делам науки Кирсти Данкан.

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