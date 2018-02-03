На севере Пакистана при взрыве в воинской части погибли не менее 11 человек

По меньшей мере 11 военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения в результате нападения террориста-смертника на воинскую часть в округе Сват на севере Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Трое военных погибли на месте, семеро скончались позже от полученных ранений. Подробности о смерти еще одного военного не сообщаются.

Нападавший произвел взрыв на спортивной площадке части. Ведется расследование инцидента.

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси выступил с осуждением теракта и выразил соболезнования родственникам погибших.

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