На севере Пакистана при взрыве в воинской части погибли не менее 11 человек

3 февраля 2018 22:25 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения в результате нападения террориста-смертника на воинскую часть в округе Сват на севере Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Трое военных погибли на месте, семеро скончались позже от полученных ранений. Подробности о смерти еще одного военного не сообщаются.

Нападавший произвел взрыв на спортивной площадке части. Ведется расследование инцидента.

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси выступил с осуждением теракта и выразил соболезнования родственникам погибших.

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