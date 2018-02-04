В Рио-де-Жанейро бандиты похитили медсестер ради прививок от желтой лихорадки

4 февраля 2018 12:45 (UTC+04:00)

Участники организованной преступной группировки из Рио-де-Жанейро несколько часов держали в заложницах двух медсестер. Как сообщила газета Correio Braziliense, таким образом бандиты решили сделать себе и своим соседям прививку от желтой лихорадки, передает ТАСС.

По рассказам свидетелей, около пункта оказания первой помощи Itauna I в восточной части Рио-де-Жанейро остановились несколько автомобилей, из которых вышли вооруженные люди и потребовали, чтобы две сотрудницы учреждения поехали с ними. Кроме того, они погрузили в багажники несколько коробок со шприцами и вакцинами.

Похитители привезли заложниц в фавелу Салгейру - один из неблагополучных районов Рио-де-Жанейро, расположенный вблизи залива Гуанабара. Как утверждают свидетели, бандиты, которые контролируют контрабанду наркотиков в этой части города, заставили медсестер сделать прививки от желтой лихорадки всем жителям Салгейру.

После завершения медицинских процедур медсестер освободили, таким образом в результате инцидента никто не пострадал. По некоторым данным, инициатива вакцинации исходила от 24-летнего наркоторговца Томаса Виейры Гомеса. За информацию о нем правоохранительные органы Бразилии предлагают вознаграждение в размере 10 тыс. реалов ($3,1 тыс.).

Вспышка желтой лихорадки, которая наблюдается в начале февраля во многих регионах Бразилии, привела к ажиотажному спросу на соответствующую вакцину. Сделать прививку в Рио-де-Жанейро можно только в нескольких центрах оказания первой медицинской помощи. Причем занимать очередь в каждом из этих учреждений нужно с утра - к середине дня препарат заканчивается. Известны случаи, когда люди отправлялись в другой район или даже в другой город в надежде побыстрее получить вакцину.

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Azernews Newspaper
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