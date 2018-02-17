В Мексике число афтершоков после землетрясения приблизилось к 200 (Обновлено)

08:07 (GMT+4) Число повторных толчков после мощного землетрясения в Мексике приблизилось к 200, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

"До 21.30 зафиксировано 194 афтершока, крупнейший – магнитудой 5,9", — говорится в сообщении службы в Twitter.

06:04 (GMT+4) Число повторных толчков после мощного землетрясения в Мексике возросло до 122, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

"До 19.30 зафиксировано 122 афтершока", — говорится в сообщении службы в Twitter.

05:34 (GMT+4) Почти 60 повторных толков зафиксированы в Мексике после мощного землетрясения, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

Ранее в южном Мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

"До 18.30 зафиксировано 59 афтершоков", — говорится в сообщении сейсмологической службы в Twitter.

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