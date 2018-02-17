В Мексике число афтершоков после землетрясения приблизилось к 200 (Обновлено)

17 февраля 2018 08:07 (UTC+04:00)

08:07 (GMT+4) Число повторных толчков после мощного землетрясения в Мексике приблизилось к 200, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

"До 21.30 зафиксировано 194 афтершока, крупнейший – магнитудой 5,9", — говорится в сообщении службы в Twitter.

06:04 (GMT+4) Число повторных толчков после мощного землетрясения в Мексике возросло до 122, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

"До 19.30 зафиксировано 122 афтершока", — говорится в сообщении службы в Twitter.

05:34 (GMT+4) Почти 60 повторных толков зафиксированы в Мексике после мощного землетрясения, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

Ранее в южном Мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

"До 18.30 зафиксировано 59 афтершоков", — говорится в сообщении сейсмологической службы в Twitter.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Мексике потерпел крушение вертолет с главой МВД и губернатором штата
Другие страны 09:57
В Мексике почти миллион домов остались без электричества
Другие страны 07:27
В Мексике сообщили об отсутствии погибших в результате землетрясения
Другие страны 05:06
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,2
Другие страны 03:54
На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,0
Общество 16 февраля 21:08
В Мексике зарегистрировали массовую гибель дельфинов
Другие страны 15 февраля 08:15
На Тайване произошло два землетрясения магнитудой 4,0 с разницей в пять минут
Другие страны 14 февраля 07:13
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 14 февраля 04:51
В Мексике наркокартель похитил двух сотрудников генпрокуратуры
Другие страны 13 февраля 01:43
На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3,3
Происшествия 13 февраля 00:10
В Китае произошло землетрясение
Китай 12 февраля 15:48
Землетрясение на Тайване привело к гибели 17 человек
В мире 11 февраля 10:25
У побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4
Другие страны 11 февраля 10:15
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Папуа - Новой Гвинее
Другие страны 11 февраля 07:01
Жители Олимпийской деревни в Пхёнчхане получили уведомление о землетрясении
Другие страны 11 февраля 04:19
В Мексике разбился полицейский вертолёт
Другие страны 11 февраля 02:02
В Мексике задержали более 150 нелегальных мигрантов, направлявшихся в США
Другие страны 10 февраля 22:24
На Тайване возросло число жертв землетрясения
Другие страны 10 февраля 17:12