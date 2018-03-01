Директор по коммуникациям Белого дома ушел в отставку

1 марта 2018 03:26 (UTC+04:00)

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс уходит в отставку, проработав менее полугода, сообщила пресс-служба администрации США, передает РИА Новости.

В сообщении приводятся слова президента Дональда Трампа, который выражает благодарность Хикс, проработавшей с ним в общей сложности три года, то есть до того, как Трамп решил баллотироваться на пост главы государства.

Президент назвал Хикс выдающимся человеком и отметил, что с пониманием принял ее решение перейти на другую работу.

В пресс-службе Белого дома отметили большую роль Хикс в продвижении налоговой реформы, которая стала одним из главных успехов администрации Трампа.

Вместе с тем в сообщении не указывается, где она собирается продолжить карьеру.

Хиск заняла должность директора по коммуникациям 12 сентября. Она сменила на этом посту финансиста Энтони Скарамуччи, который поставил рекорд по кратковременности пребывания в этой должности — всего 10 дней. В администрации Трампа, пришедшего к власти в январе, кадровые перестановки стали обыденным явлением.

За истекшие восемь месяцев менялись лица на ключевых должностях, таких как шеф аппарата Белого дома, советник президента по национальной безопасности, пресс-секретарь Белого дома.

Прямо перед своим уходом Хикс дала показания на закрытом заседании комитета по разведке палаты представителей конгресса США по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы США.

Ранее сообщалось, что Хикс получила электронные письма с принадлежащих российскому правительству адресов спустя несколько недель после победы Трампа на выборах президента США. По данным СМИ, ФБР предупреждало Хикс относительно полученных электронных писем, опасаясь, что это может быть "операция российских спецслужб". Ранее планировалось, что Хикс даст показания в январе, но как сообщали СМИ, юристам Белого дома понадобилось больше времени, чтобы подготовиться к встрече Хикс с законодателями.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Порядка 30 сотрудникам Белого дома понизили уровень допуска к секретным данным - СМИ
США 03:18
США просят налоговые льготы для проектов в Азербайджане
Экономика 28 февраля 21:30
Атомная энергетика Китая станет крупнейшей в мире
Китай 28 февраля 20:11
USAID: США готовы сотрудничать с Азербайджаном в целях развития
Политика 28 февраля 12:10
Эксперт по США стала заместителем главы МИД КНДР
Другие страны 28 февраля 10:39
Трамп прокомментировал отказ суда запретить возведение стены с Мексикой
США 28 февраля 09:43
США уничтожили двух боевиков "Аш-Шабаб" при авиаударе в Сомали
В мире 27 февраля 21:16
Спецпредставитель Госдепартамента по КНДР заявил о скорой отставке
США 27 февраля 10:24
Россия не будет участвовать в конференции Госдепа по борьбе с ИГ
США 27 февраля 03:41
Макрон посетит США в конце апреля
В мире 27 февраля 03:09
Белый дом напомнил цель давления на Северную Корею
США 27 февраля 00:45
США расширили санкции в отношении Ливии
США 26 февраля 23:36
Трамп назвал ВТО "катастрофой"
США 26 февраля 20:50
Иран примет адекватные меры в случае выхода США из ядерной сделки - МИД
Ядерная программа 26 февраля 14:11
Южная Корея призвала США "снизить планку" в отношении переговоров с КНДР
США 26 февраля 12:45
Узбекистан и США обсудили вопросы экспортного контроля
Бизнес 26 февраля 12:44
Япония намерена усиливать давление на КНДР совместно с США и Южной Кореей
Другие страны 26 февраля 08:04
Мультикультурализм и толерантность - самые большие достояния азербайджанского народа - Эльмар Мамедъяров
Политика 25 февраля 21:47