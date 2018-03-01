Директор по коммуникациям Белого дома ушел в отставку

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс уходит в отставку, проработав менее полугода, сообщила пресс-служба администрации США, передает РИА Новости.

В сообщении приводятся слова президента Дональда Трампа, который выражает благодарность Хикс, проработавшей с ним в общей сложности три года, то есть до того, как Трамп решил баллотироваться на пост главы государства.

Президент назвал Хикс выдающимся человеком и отметил, что с пониманием принял ее решение перейти на другую работу.

В пресс-службе Белого дома отметили большую роль Хикс в продвижении налоговой реформы, которая стала одним из главных успехов администрации Трампа.

Вместе с тем в сообщении не указывается, где она собирается продолжить карьеру.

Хиск заняла должность директора по коммуникациям 12 сентября. Она сменила на этом посту финансиста Энтони Скарамуччи, который поставил рекорд по кратковременности пребывания в этой должности — всего 10 дней. В администрации Трампа, пришедшего к власти в январе, кадровые перестановки стали обыденным явлением.

За истекшие восемь месяцев менялись лица на ключевых должностях, таких как шеф аппарата Белого дома, советник президента по национальной безопасности, пресс-секретарь Белого дома.

Прямо перед своим уходом Хикс дала показания на закрытом заседании комитета по разведке палаты представителей конгресса США по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы США.

Ранее сообщалось, что Хикс получила электронные письма с принадлежащих российскому правительству адресов спустя несколько недель после победы Трампа на выборах президента США. По данным СМИ, ФБР предупреждало Хикс относительно полученных электронных писем, опасаясь, что это может быть "операция российских спецслужб". Ранее планировалось, что Хикс даст показания в январе, но как сообщали СМИ, юристам Белого дома понадобилось больше времени, чтобы подготовиться к встрече Хикс с законодателями.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.

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