В Австралии обнаружили автомобиль со взрывчаткой на парковке ТЦ

Полиция Австралии обезвредила самодельное взрывное устройство, находившееся в автомобиле на парковке одного из торговых центров австралийского штата Квинсленд, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Отмечается, что сотрудники администрации города Ипсуича обнаружили подозрительную активность рядом с автомобилем, просматривая записи системы видеонаблюдения. Они сообщили об этом в полицию.

На место происшествия прибыли полиция и команда саперов, которые обнаружили и обезвредили бомбу. Полицейские задержали мужчину и женщину, находившихся рядом с автомобилем, позднее им были предъявлены обвинения, в том числе в несанкционированном изготовлении взрывного устройства и хранении опасных веществ.

Как сообщили в полиции, на момент, когда злоумышленники припарковали машину рядом с ТЦ, он был закрыт, на парковке не было других машин. "Я не знаю, чего они хотели добиться, взорвав его [устройство] на парковке", — заявил журналистам представитель полиции. В настоящее время проводится расследование.

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