Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 126 человек

Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 126 человек, еще более 60 человек числятся пропавшими без вести, передают РИА Новости со ссылкой японские СМИ.

По данным агентства Киодо, наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Хиросима (47 человек), Окаяма (36 человек) и Эхимэ (26 человек). Еще 17 погибших обнаружены в префектурах Киото, Ямагути, Фукуока, Хёго, Кагосима, Гифу, Сига, Коти и Сага. Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK, еще два человека находятся без сознания, 61 человек числится пропавшим без вести.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Всего за несколько дней в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ - 745 миллиметров, Киото - 465 миллиметров, Хиросима - 442 миллиметра, Хёго - 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, - 310 миллиметров. Это в 2-3 раза превышает среднемесячную норму.

К вечеру воскресенья спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек. В пунктах эвакуации в 15 из 47 префектур размещены более 11 тысяч человек. Без электричества остаются более 20 тысяч жилых домов.

Продолжают поступать сообщения о разрушениях и паводках. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, в зоне затопления оказались более 4,5 тысячи домов. В поисково-спасательных операциях и работах по ликвидации последствий ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков участвуют около 74 тысяч сотрудников полиции, противопожарных служб и служащих сил самообороны страны, а также задействованы 73 вертолета.

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