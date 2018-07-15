В Никарагуа сторонники властей убили в университете двух человек

Вооруженные сторонники правительства Никарагуа убили в субботу двух молодых людей прямо на территории Национального автономного университета Никарагуа в столице Манагуа, передает РИА Новости со ссылкой на портал Prensa.

По предварительным данным, оба находились в зоне строительства баррикад, когда получили пулевые ранения в голову.

Территория университета, где держат оборону протестующие против президента Даниэля Ортеги студенты, с пятницы взята в кольцо проправительственными силами. Тогда же генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро потребовал от властей Никарагуа немедленно прекратить вооруженные атаки на студентов.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.

Общее число жертв протестов в Никарагуа достигло 351 человека, сообщила ранее правозащитная организация "Никарагуанский центр по правам человека". Между тем, в минувший четверг были убиты еще шесть человек в ходе манифестации противников правительства в поселке Моррито департамента Рио-Сан-Хуан. Среди убитых — четверо полицейских и один профессор университета.

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