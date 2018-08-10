Почти 70 туристов оказались заблокированы на курорте в Индии

По меньшей мере 69 туристов, в том числе 20 иностранцев, застряли на курорте Муннар в округе Идукки в южном индийском штате Керала в результате схода оползней. Об этом в пятницу передает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Оползни сошли из-за сильных ливней, начавшихся в регионе 8 августа и продолжающихся в настоящее время. В результате ведущие к курорту дороги оказались заблокированы. Ожидается, что в ближайшее время армия начнет спасательную операцию по эвакуации туристов из зоны бедствия.

По последним данным, стихия унесла жизни 26 человек.

Кроме того, из-за роста уровня водохранилища Идукки власти Кералы впервые за последние 26 лет распорядились открыть для сброса воды ворота крупнейшей в Азии арочной дамбы. Резкое ухудшение погодных условий заставило аэропорт города Кочин прекратить принимать самолеты. По прогнозам синоптиков, ливни в Керале будут продолжаться в ближайшие дни.

В прошлом месяце наводнения в этом индийском штате привели к гибели 40 человек и нанесли значительный ущерб экономике.

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