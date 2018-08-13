В Мексике семь человек погибли в ДТП

13 августа 2018 22:56 (UTC+04:00)

Cемь человек погибли и четверо получили травмы в результате ДТП в мексиканском штате Тамаулипас, передаёт РИА Новости.

Столкновение двух легковых машин и трейлера произошло на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Тампико. Погибшие ехали в одной машине. Они возвращались с празднования 15-летия их знакомой в муниципалитете Альтамира.

На место аварии прибыли полиция и медики, которые извлекли пострадавших из второй машины и доставили в госпиталь.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Эквадоре 12 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 12:08
В Китае девять человек погибли и трое пострадали в ДТП с пятью машинами
Китай 12 августа 10:30
В Перу при падении автобуса в пропасть погибли девять человек
Другие страны 12 августа 04:05
В Мексике пассажиров самолета Aeromexico эвакуировали после сигнала о пожаре
Другие страны 11 августа 23:15
Трамп отметил прогресс в торговых переговорах с Мексикой
США 11 августа 06:11
Четыре человека погибли в ДТП в России
Россия 11 августа 05:26
Лента новостей
В Хельсинки запустили кампанию по безопасной езде на велосипеде
Европа 22:24
Президент Туниса предложил уравнять женщин и мужчин в правах на наследство
Другие страны 21:55
Британия выделит сто миллионов фунтов на борьбу с проблемой бездомных
Европа 21:01
В Сирию из Ливана за четыре месяца вернулись более 25 тысяч беженцев
Арабские страны 20:47
В Азербайджане стали реже жениться
Общество 20:44
Диляра Кязымова удивит поклонников новым грандиозным проектом (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 20:41
В CinemaPlus прошла жаркая киноночь (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 20:40
Женщины-предприниматели Азербайджана нацелены на экспорт продукции под национальным брендом на рынки СНГ и Европы (Эксклюзив)
Бизнес 20:38
В ОАЭ ужесточили наказание за пропаганду терроризма в интернете
Арабские страны 20:35