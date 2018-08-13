В Мексике семь человек погибли в ДТП

Cемь человек погибли и четверо получили травмы в результате ДТП в мексиканском штате Тамаулипас, передаёт РИА Новости.

Столкновение двух легковых машин и трейлера произошло на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Тампико. Погибшие ехали в одной машине. Они возвращались с празднования 15-летия их знакомой в муниципалитете Альтамира.

На место аварии прибыли полиция и медики, которые извлекли пострадавших из второй машины и доставили в госпиталь.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.