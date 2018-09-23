Пираты похитили 12 человек c торгового судна у берегов Нигерии

23 сентября 2018 00:08 (UTC+04:00)

Пираты похитили 12 членов экипажа торгового судна, принадлежащего швейцарской транспортной компании Massoel Shipping, в Гвинейском заливе у побережья Нигерии. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании, пишет ТАСС.

По его данным, судно, перевозившее пшеницу, следовало из города Лагос в Порт-Харкорт и находилось в 45 морских милях (83 км) к юго-западу от острова Бонни. Напавшие на судно пираты забрали 12 из 19 членов экипажа, национальности похищенных не уточняются. "Компания сотрудничает с местными властями и специалистами, чтобы обеспечить скорое и безопасное освобождение похищенных", - заявили в Massoel Shipping.

В швейцарском МИД сообщили, что граждан страны на борту судна не было, отмечает Reuters.

В Гвинейском заливе, в том числе у берегов Нигерии, время от времени происходят пиратские нападения на суда иностранных компаний. Как правило, пираты захватывают членов экипажа или пассажиров с целью получения выкупа.

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