Министр финансов Южной Кореи попросил МВФ помочь КНДР в проведении реформ

Министр финансов Республики Корея Ким Дон Ён обратился в субботу к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой помочь КНДР провести реформы и открыться внешнему миру. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Yonhap.

По его данным, южнокорейский министр озвучил данную просьбу в ходе встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в кулуарах заседания Международного валютно-финансового комитета на острове Бали.

Как сообщает агентство, Ким Дон Ён обратил внимание Лагард на существенный прогресс в вопросе снижения напряженности на Корейском полуострове и улучшения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, достигнутый благодаря трем межкорейским саммитам, а также саммиту КНДР - США.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться уже в ближайшие несколько месяцев.

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