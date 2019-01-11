Преступники напали на группу военных в Мексике

11 января 2019 02:53 (UTC+04:00)

Подразделение Вооруженных сил Мексики подверглось нападению в штате Тамаулипас на северо-востоке страны. Военным удалось уничтожить пятерых участников атаки, при этом один солдат был смертельно ранен. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета Milenio.

Нападение произошло на дороге, ведущей в город Нуэво-Ларедо, находящийся на границе с США. Власти пока не указали, какая преступная группировка может быть причастна к случившемуся.

Ранее на этой неделе на одном из ранчо в Тамаулипасе военные обнаружили останки порядка 20 человек и пять сгоревших машин. По одной из версий, речь может идти о последствиях столкновения двух конфликтующих банд.

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