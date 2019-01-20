В Японии в возрасте 113 лет умер старейший мужчина на планете

Житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в воскресенье в возрасте 113 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

Японец умер в своем доме в поселке Асёро.

Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности.

Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.

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