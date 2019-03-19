В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Мексиканский вулкан Попокатепетль резко активизировался в ночь на вторник и выбросил облака пепла и газа на значительную высоту, сообщает национальная служба гражданской обороны латиноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Служба призывает жителей из-за возможного выпадения пепла принять дополнительные меры предосторожности и не приближаться к кратеру вулкана.

Между тем, в понедельник стало известно, что группа людей еще 12 марта проигнорировала ограничения на проникновение в зоны вокруг вулкана и даже опубликовала в социальных сетях видео активности вулкана. Как отмечает портал Financiero, сейчас спасательные службы уже установили личности этих людей и намерены выйти с ними на контакт, чтобы провести разъяснительную работу и не допустить в дальнейшем повторения такого опасного опыта.

В 1996 году сразу пятеро молодых людей погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.

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