Эксперты выяснили на каких местах в самолете туристы предпочитают лететь

12 апреля 2019 08:47 (UTC+04:00)

Семь из десяти путешественников предпочитают сидеть в самолете у окна, а четверть из них готовы доплачивать за выбор места, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты сервиса Aviasales выяснили у пользователей, на каких местах в самолете они предпочитают лететь.

Отсутствие контакта с соседом хотя бы с одной стороны и возможность выспаться сделали места у иллюминатора самыми востребованными среди российских туристов. Четверть опрошенных даже готова доплачивать за то, чтобы во время перелета сидеть именно там. Возможность видеть облака и делать красивые фотографии - еще один аргумент для выбора мест у окна.

В то же время 20% путешественников ответили, что хотят сидеть у прохода из-за большего пространства для ног и беспрепятственного перемещения по салону. Но, как отмечают сами пассажиры, главным недостатком подобного расположения является необходимость постоянно вставать и выпускать соседей.

Только 7% респондентов осознанно выбирают кресла в середине ряда, так как путешествуют в паре или хотят избежать укачивания во время полета. Результаты исследования показывают, что чаще подобные места занимают мужчины.

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