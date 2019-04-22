Помпео обсудил с президентом Афганистана наступление "Талибана"

Госсекретарь США Майк Помпео 20 апреля поговорил по телефону с президентом Афганистана Ашрафом Гани, в ходе беседы он выразил недовольство наступлением радикального движения "Талибан" и срывом встречи его представителей с делегацией афганских властей и гражданского общества, сообщает госдепартамент США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он осудил недавнее объявление талибами весеннего наступления и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с движением афганского народа к заключению всеобъемлющего мирного соглашения, которое положит конец страданиям и разрушениям. Он также выразил разочарование Соединенных Штатов в связи с тем, что запланированный в Дохе в Катаре раунд внутриафганского диалога был отложен", - говорится в сообщении.

Двенадцатого апреля СМИ сообщили, что талибы объявили о начале "весеннего наступления", назвав целью военных действий "искоренение оккупации" и "очищение" Афганистана от "вторжения и коррупции". Девятнадцатого апреля стало известно, что переговоры между представителями Афганистана и движения "Талибан", запланированные на 20-21 апреля в Катаре, отменены, поскольку катарское правительство не приняло список представителей афганской делегации и предложило новый перечень, "который был неприемлем для афганского правительства".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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