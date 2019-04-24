В Японии жертвы принудительной стерилизации получат государственные компенсации

24 апреля 2019 19:24 (UTC+04:00)

Правительство Японии принесло официальные извинения десяткам тысяч жертв принудительной стерилизации, которая проводилась в рамках отмененного в настоящее время закона о евгенике, и пообещало выплатить компенсации, сообщает Trend со ссылкой на INTERFAX

По данным Bloomberg, ранее парламент страны принял закон, который, в частности, предполагает выплаты в 3,2 млн йен ($28,6 тыс.) каждому пострадавшему.

По некоторым оценкам, от принудительной стерилизации в Японии пострадали около 25 тысяч человек. Закон о евгенике действовал с 1948 по 1996 год и разрешал врачам проводить стерилизацию людей с различными заболеваниями. В 1996 году дискриминационные положения были исключены, а документ переименован в закон о материнстве.

Сейчас же власти страны признают, что многие японцы стали жертвами насильственных операций по удалению репродуктивных органов или прошли через "лечение" радиацией.

Извинения последовали за серией исков от жертв принудительной стерилизации. Пострадавшие требуют по 30 млн йен каждый ($268 тысяч).

Помимо пострадавших от принудительной стерилизации еще примерно 8 тысяч человек пошли на нее добровольно, но, вероятно, поддавшись давлению. Около 60 тысяч женщин сделали аборты из-за наличия наследственных заболеваний в семье.

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