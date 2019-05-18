Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста своего советника

18 мая 2019 05:36 (UTC+04:00)

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с поста своего внештатного советника. Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В документе Порошенко распорядился "освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины".

Расмуссен занимал должность генсека НАТО с 2009 по 2014 год. Внештатным советником Порошенко он стал в 2016 году. Он поддерживал антироссийские санкции, выступал за ввод миротворцев ООН в Донбасс и заявлял о том, что Москва якобы способна захватить Украину за несколько дней.

Вместе с Рассмуссеном Порошенко уволил и других своих советников, в том числе Виктора Короля, Сергея Квита и дочь бывшего премьер-министра России Марию Гайдар. В отставку также отправлены пресс-секретарь глава государства Святослав Цеголко и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

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