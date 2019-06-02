В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок

2 июня 2019 21:19 (UTC+04:00)

Сильный пожар возник вечером в воскресенье на популярном у туристов рынке Чатучак в Бангкоке, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Несмотря на то, что в столице Таиланда сейчас поздний вечер, огромный столб дыма от пожара на рынке Чатучак виден на несколько километров вокруг. По словам полицейских, обеспечивающих порядок в районе рынка, возгорание произошло около 19.30 - 20.00 (15.30 - 16.00 мск), уже после ухода большинства посетителей. Все остававшиеся на рынке люди, включая продавцов, эвакуированы, на территории находятся только пожарные расчеты, сообщили РИА Новости сотрудники полиции.

По последним данным, пожар охватил площадь десяти торговых рядов примерно в центре рынка. Телеканал Thai PBS показал в вечернем выпуске новостей видео с камеры наблюдения, установленной на крыше высотного здания поблизости. На видео отчетливо виден горящий участок примерно в середине территории рынка. Пожарным пока удается сдерживать дальнейшее распространение пожара.

В течение последнего часа цвет дыма, висящего над рынком, сменился с черного на более светлый, что может говорить о том, что пожарные добились определенного успеха в тушении пожара, говорится в сообщении телеканала.

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