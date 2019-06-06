Глава МИД Мексики сообщил о продвижении на переговорах с США по вопросу пошлин

6 июня 2019 23:15 (UTC+04:00)

Мексиканская делегация в четверг смогла добиться некоторых успехов на переговорах с представителями властей США по вопросу пошлин. Об этом заявил в Вашингтоне министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, я думаю, что сегодня успехи были, - приводит слова главы внешнеполитического ведомства газета El Universal. - Позднее мы вернемся к обсуждению ряда предложенных пунктов". Переговоры Мексики и США начались 5 июня.

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост потребления наркотиков в США.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.

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