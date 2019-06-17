В Парагвае десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме

17 июня 2019 05:50 (UTC+04:00)

Прокуратура подтвердила смерть 10 человек во время бунта в тюрьме Сан-Педро в Парагвае, пятеро из них были обезглавлены, сообщает издание ABC Color, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ещё четверо скончались от ожогов. Один пострадавший погиб позднее в больнице. В результате инцидента было ранено не менее 10 человек.

Опознаны девять погибших, все они являются членами преступного клана Ротела.

Столкновения в тюрьме произошли утром в воскресенье между кланом и членами бразильской преступной группировки "Первая столичная команда".

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