В Парагвае десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме

Прокуратура подтвердила смерть 10 человек во время бунта в тюрьме Сан-Педро в Парагвае, пятеро из них были обезглавлены, сообщает издание ABC Color, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ещё четверо скончались от ожогов. Один пострадавший погиб позднее в больнице. В результате инцидента было ранено не менее 10 человек.

Опознаны девять погибших, все они являются членами преступного клана Ротела.

Столкновения в тюрьме произошли утром в воскресенье между кланом и членами бразильской преступной группировки "Первая столичная команда".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.