Renault согласилась на реформы системы управления в Nissan

19 июня 2019 14:36 (UTC+04:00)

Японская компания Nissan Motor, которая намерена провести внутреннюю реформу системы управления, достигла по этому вопросу договоренности со своим основным партнером, французским концерном Renault, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Руководство Nissan в конечном итоге согласилось с требованием французской стороны направить больше ее представителей в три комитета, которые будут учреждены с целью усиления контроля над аудитом, вознаграждениями и назначениями среди менеджеров высокого звена. В частности, помимо председателя совета директоров Renault Жан-Доминика Сенара в них будет включен и главный исполнительный директор концерна Тьерри Боллоре.

Ранее в Renault грозили заблокировать планы Nissan по реформам, поскольку расценивали их как попытку уменьшить влияние французского производителя на политику Nissan. Необходимость изменений в управлении возникла после того, как токийская прокуратура в прошлом году арестовала по подозрению в финансовых злоупотреблениях бывшего главу японской корпорации Карлоса Гона. Он также возглавлял весь автомобильный альянс Renault - Nissan - Mitsubishi.

Renault, имеющий 43,7% акций этой корпорации, официальным письмом пригрозил, что воздержится при голосовании по проекту реформ на предстоящем 25 июня общем собрании акционеров Nissan Motor. Это сорвет его принятие, поскольку для такого решения нужно более двух третей голосов. Renault, как сообщается, выступает за глубокую интеграцию систем управления с японской корпорацией, вплоть до их полного слияния.

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